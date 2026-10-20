Оформление выплат на ребенка до года и в связи с беременностью запущено в приложении "Дія"

Оформить выплаты в связи с беременностью и родами, а также пособие по уходу за ребенком до года теперь можно в приложении "Дія".

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как работает оформление выплат через "Дію"

По его словам, после подачи заявления онлайн "Дія" передает его в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров. Система формирует решение, а сотрудник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.

"Также оформить выплаты можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах или через уполномоченных лиц территориальных общин", — пояснил Корецкий.

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Размеры денежной помощи для родителей

Пособие в связи с беременностью и родами для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования, составляет 7 000 грн ежемесячно.

Пособие по уходу за ребенком до года составляет 7 000 грн ежемесячно. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 10 500 грн ежемесячно.

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