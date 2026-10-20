Оформлення виплат на дитину до року та у зв’язку з вагітністю запустили в Дії
Оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року відтепер можна в Дії.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Як працює оформлення виплат через Дію
За його словами, після подання заяви онлайн Дія передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.
"Також оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад", - пояснив Корецький.
Розміри грошової допомоги для батьків
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 000 грн щомісяця.
Допомога по догляду за дитиною до року становить 7 000 грн щомісяця. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, - 10 500 грн щомісяця.
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