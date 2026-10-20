Оформлення виплат на дитину до року та у зв’язку з вагітністю запустили в Дії

Оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року відтепер можна в Дії.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працює оформлення виплат через Дію

За його словами, після подання заяви онлайн Дія передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.

"Також оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад", - пояснив Корецький.

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Розміри грошової допомоги для батьків

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 000 грн щомісяця.

Допомога по догляду за дитиною до року становить 7 000 грн щомісяця. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, - 10 500 грн щомісяця.

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