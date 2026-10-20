Около 15% учреждений социальной сферы подключены к отоплению в Киеве, - КГГА

В Киеве к отоплению подключили около 15 % учреждений социальной сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Сколько больниц, школ и детских садов уже подключены к отоплению

Как отмечается, по состоянию на 20 октября в столице к отоплению подключены уже 10 учреждений здравоохранения, 13 детских садов и 16 школ.

КГГА напоминает, что в пятницу, 16 октября, Киев начал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы — больницах, школах, детских садах и других учреждениях.

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Отопление подключают по индивидуальным заявкам руководителей.