Около 15% учреждений социальной сферы подключены к отоплению в Киеве, - КГГА
В Киеве к отоплению подключили около 15 % учреждений социальной сферы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Сколько больниц, школ и детских садов уже подключены к отоплению
Как отмечается, по состоянию на 20 октября в столице к отоплению подключены уже 10 учреждений здравоохранения, 13 детских садов и 16 школ.
КГГА напоминает, что в пятницу, 16 октября, Киев начал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы — больницах, школах, детских садах и других учреждениях.
Отопление подключают по индивидуальным заявкам руководителей.
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