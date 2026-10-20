Близько 15% закладів соцсфери підключили до тепла у Києві, - КМДА
У Києві до тепла підключили близько 15 % закладів соціальної сфери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Скільки лікарень, шкіл і дитсадків уже з теплом
Як зазначається, станом на 20 жовтня у столиці до тепла підключені вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.
КМДА нагадує, що в пʼятницю, 16 жовтня, Київ почав опалювальний сезон у закладах соціального напряму - лікарнях, школах, дитсадках та інших установах.
Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників.
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