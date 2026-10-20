На бесплатном питании детей на Ривненщине переплатили 138 тыс. грн: цены завысили более чем на 20%
При закупке продуктов для питания детей в одном из областных учебных заведений Острога безосновательно переплатили 138 тыс. грн бюджетных средств. Стоимость товаров увеличили более чем на 20%, хотя рыночные цены на тот момент были ниже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненскую областную прокуратуру.
По данным прокуроров, в 2025 году областное учебное заведение, расположенное в Остроге, заключило договор с физическим лицом-предпринимателем на поставку продуктов для питания детей.
Впоследствии стороны подписали три дополнительных соглашения, которыми повысили цены на продукты более чем на 20%.
Как установила прокуратура, повышение стоимости произошло без надлежащего обоснования и документального подтверждения, что противоречит требованиям законодательства.
В то же время в период действия этих соглашений стоимость соответствующих продуктов на украинском рынке была ниже цен, определенных в договоре.
Из-за этого учебное заведение безосновательно потратило дополнительные 138 тыс. грн из бюджета.
Здолбуновская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Ривненской области с иском о признании дополнительных соглашений недействительными и возврате переплаченных средств.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, признал все три дополнительных соглашения недействительными и постановил взыскать с предпринимателя 138 тыс. грн в пользу областного бюджета Ривненской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль