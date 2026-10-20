На бесплатном питании детей на Ривненщине переплатили 138 тыс. грн: цены завысили более чем на 20%

При закупке продуктов для питания детей в одном из областных учебных заведений Острога безосновательно переплатили 138 тыс. грн бюджетных средств. Стоимость товаров увеличили более чем на 20%, хотя рыночные цены на тот момент были ниже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненскую областную прокуратуру.

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По данным прокуроров, в 2025 году областное учебное заведение, расположенное в Остроге, заключило договор с физическим лицом-предпринимателем на поставку продуктов для питания детей.

Впоследствии стороны подписали три дополнительных соглашения, которыми повысили цены на продукты более чем на 20%.

Как установила прокуратура, повышение стоимости произошло без надлежащего обоснования и документального подтверждения, что противоречит требованиям законодательства.

В то же время в период действия этих соглашений стоимость соответствующих продуктов на украинском рынке была ниже цен, определенных в договоре.

Из-за этого учебное заведение безосновательно потратило дополнительные 138 тыс. грн из бюджета.

Здолбуновская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Ривненской области с иском о признании дополнительных соглашений недействительными и возврате переплаченных средств.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, признал все три дополнительных соглашения недействительными и постановил взыскать с предпринимателя 138 тыс. грн в пользу областного бюджета Ривненской области.

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