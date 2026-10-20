На безкоштовному харчуванні дітей на Рівненщині переплатили 138 тис. грн: ціни завищили на понад 20%

На закупівлі продуктів для харчування дітей в одному з обласних навчальних закладів Острога безпідставно переплатили 138 тис. грн бюджетних коштів. Вартість товарів збільшили більш ніж на 20%, хоча ринкові ціни на той час були нижчими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними прокурорів, у 2025 році обласний навчальний заклад, розташований в Острозі, уклав договір із фізичною особою-підприємцем на постачання продуктів для харчування дітей.

Згодом сторони підписали три додаткові угоди, якими підвищили ціни на продукти більш ніж на 20%.

Як встановила прокуратура, збільшення вартості відбулося без належного обґрунтування та документального підтвердження, що суперечить вимогам законодавства.

Водночас у період дії цих угод вартість відповідних продуктів на українському ринку була нижчою за ціни, визначені в договорі.

Через це навчальний заклад безпідставно витратив додаткові 138 тис. грн із бюджету.

Здолбунівська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Рівненської області з позовом про визнання додаткових угод недійсними та повернення переплачених коштів.

Суд задовольнив позов прокуратури, визнав усі три додаткові угоди недійсними та постановив стягнути з підприємця 138 тис. грн до обласного бюджету Рівненщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 37% батьків хочуть різноманітнішого шкільного меню, більш ніж третина - смачніших страв