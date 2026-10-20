Норвегия ввела новые санкции против России: ограничения коснулись банков, нефти и "теневого флота"

Норвегия приняла новый пакет санкций против России, согласованный с 21-м пакетом ограничений Европейского Союза. Санкции направлены против энергетического, финансового и криптовалютного секторов РФ, ее "теневого флота" и военно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

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Норвегия согласовала новые санкции с 21-м пакетом ограничений ЕС

Санкции охватывают ряд мер и направлены, в частности, против энергетического, финансового и криптовалютного секторов, а также предусматривают усиленные меры против "теневого флота" и расширенные ограничения на импорт и экспорт.

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Под санкции попали финансовый, энергетический и криптовалютный секторы России

Этим пакетом мер вводятся широкие ограничения, в частности в отношении банков, нефтяного сектора, криптовалютных услуг, "теневого флота" и военно-промышленного комплекса России.

Цель заключается в том, чтобы оказать дополнительное давление на экономику России и ее способность вести и финансировать войну против Украины.

Министерство иностранных дел уже внесло необходимые изменения в нормативные акты для введения санкций ЕС в Норвегии, которые вступят в силу 21 октября 2026 года.

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