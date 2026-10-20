Норвегія запровадила нові санкції проти Росії: обмеження охопили банки, нафту та "тіньовий флот"
Норвегія ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, узгоджений із 21-м пакетом обмежень Європейського Союзу. Санкції спрямовані проти енергетичного, фінансового та криптовалютного секторів РФ, її "тіньового флоту" й військово-промислового комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.
Норвегія узгодила нові санкції з 21-м пакетом обмежень ЄС
Санкції охоплюють низку заходів і спрямовані, зокрема, проти енергетичного, фінансового та криптосекторів, а також передбачають посилені заходи проти "тіньового флоту" та розширені обмеження на імпорт та експорт.
Під санкції потрапили фінансовий, енергетичний і криптовалютний сектори Росії
Цим пакетом заходів запроваджуються широкі обмеження, зокрема щодо банків, нафтового сектору, криптовалютних послуг, "тіньового флоту" та військово-промислового комплексу Росії.
Мета полягає в тому, щоб чинити додатковий тиск на економіку Росії та її здатність вести й фінансувати війну проти України.
Міністерство закордонних справ вже внесло необхідні зміни до нормативних актів для впровадження санкцій ЄС у Норвегії, які набудуть чинності 21 жовтня 2026 року.
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