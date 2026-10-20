Норвегія запровадила нові санкції проти Росії: обмеження охопили банки, нафту та "тіньовий флот"

Норвегія ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, узгоджений із 21-м пакетом обмежень Європейського Союзу. Санкції спрямовані проти енергетичного, фінансового та криптовалютного секторів РФ, її "тіньового флоту" й військово-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Норвегія узгодила нові санкції з 21-м пакетом обмежень ЄС

Санкції охоплюють низку заходів і спрямовані, зокрема, проти енергетичного, фінансового та криптосекторів, а також передбачають посилені заходи проти "тіньового флоту" та розширені обмеження на імпорт та експорт.

Також читайте: Навроцький виступив проти пом’якшення санкцій щодо Росії

Під санкції потрапили фінансовий, енергетичний і криптовалютний сектори Росії

Цим пакетом заходів запроваджуються широкі обмеження, зокрема щодо банків, нафтового сектору, криптовалютних послуг, "тіньового флоту" та військово-промислового комплексу Росії.

Мета полягає в тому, щоб чинити додатковий тиск на економіку Росії та її здатність вести й фінансувати війну проти України.

Міністерство закордонних справ вже внесло необхідні зміни до нормативних актів для впровадження санкцій ЄС у Норвегії, які набудуть чинності 21 жовтня 2026 року.

Також читайте: Британія запровадила санкції проти 38 російських та іноземних компаній, банків і суден: під обмеження потрапив "тіньовий флот" РФ