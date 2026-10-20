Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС, — СМИ

В ходе заседания рабочей группы по вопросам расширения Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Об этом чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

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Блокировка 4-го и 5-го кластеров венгерской стороной

Речь идет о 4-м и 5-м кластерах — "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

"Одна страна-член не смогла дать зеленый свет на отправку обычных писем (приглашений к кандидату прислать свою переговорную позицию. — Ред.) по двум оставшимся кластерам", — сказал дипломат.

Кроме того, по информации "Суспільного", Польша хочет внести изменения в общую переговорную позицию ЕС по кластеру 5 о сельском хозяйстве.

Ранее ее согласовали 26 стран-членов, когда при предыдущем правительстве Венгрия блокировала открытие всех кластеров.

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Что предшествовало

Напомним, что 13 октября Евросоюз официально открыл еще два переговорных кластера по вопросу вступления Украины. Соответствующее решение было одобрено во время заседания Межправительственной комиссии Украина – ЕС в Люксембурге.

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