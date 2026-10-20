Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС, — СМИ
В ходе заседания рабочей группы по вопросам расширения Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.
Об этом чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
Блокировка 4-го и 5-го кластеров венгерской стороной
Речь идет о 4-м и 5-м кластерах — "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".
"Одна страна-член не смогла дать зеленый свет на отправку обычных писем (приглашений к кандидату прислать свою переговорную позицию. — Ред.) по двум оставшимся кластерам", — сказал дипломат.
Кроме того, по информации "Суспільного", Польша хочет внести изменения в общую переговорную позицию ЕС по кластеру 5 о сельском хозяйстве.
Ранее ее согласовали 26 стран-членов, когда при предыдущем правительстве Венгрия блокировала открытие всех кластеров.
Что предшествовало
Напомним, что 13 октября Евросоюз официально открыл еще два переговорных кластера по вопросу вступления Украины. Соответствующее решение было одобрено во время заседания Межправительственной комиссии Украина – ЕС в Люксембурге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але років через 50 або ми вступимо в ЄС, або те, що залишиться від ЄС, вступить в Україну.