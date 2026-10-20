Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів щодо вступу України до ЄС, - ЗМІ
Під час засідання робочої групи з питань розширення Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.
Про це посадовець ЄС на умовах анонімності розповів "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
Блокування 4-го та 5-го кластерів угорською стороною
Йдеться про 4-й та 5-й кластери — "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
"Одна країна-член не змогла дати зелене світло на відправку звичних листів (запрошень до кандидата надіслати свою переговорну позицію, - ред.) щодо двох кластерів, що залишилися",- сказав дипломат.
Крім того, за інформацією "Суспільного", Польща хоче внести зміни до спільної переговорної позиції ЄС щодо кластера 5 про сільське господарство.
Раніше її погодили 26 країн-членів, коли за попереднього уряду Угорщина блокувала відкриття всіх кластерів.
Що передувало
Нагадаємо, що 13 жовтня Євросоюз офіційно відкрив ще два переговорні кластери щодо вступу України. Відповідне рішення схвалили під час засідання Міжурядової комісії Україна - ЄС у Люксембурзі.
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