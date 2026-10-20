Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів щодо вступу України до ЄС, - ЗМІ

Під час засідання робочої групи з питань розширення Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це посадовець ЄС на умовах анонімності розповів "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Блокування 4-го та 5-го кластерів угорською стороною

Йдеться про 4-й та 5-й кластери — "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

"Одна країна-член не змогла дати зелене світло на відправку звичних листів (запрошень до кандидата надіслати свою переговорну позицію, - ред.) щодо двох кластерів, що залишилися",- сказав дипломат.

Крім того, за інформацією "Суспільного", Польща хоче внести зміни до спільної переговорної позиції ЄС щодо кластера 5 про сільське господарство.

Раніше її погодили 26 країн-членів, коли за попереднього уряду Угорщина блокувала відкриття всіх кластерів.

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Що передувало

Нагадаємо, що 13 жовтня Євросоюз офіційно відкрив ще два переговорні кластери щодо вступу України. Відповідне рішення схвалили під час засідання Міжурядової комісії Україна - ЄС у Люксембурзі.

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