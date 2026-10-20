Россияне поразили дроном учебное заведение в Кременчуге: пострадал человек, возник пожар
Поздно вечером 20 октября российские оккупанты атаковали Кременчуг в Полтавской области. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в вздание учебного заведения. Один человек пострадал.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"В Кременчуге зафиксировано попадание вражеского БПЛА в здание учебного заведения. Возник пожар. Все службы работают на месте", — говорится в сообщении.
Предварительно известно об одном пострадавшем.
Информация о последствиях уточняется.
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