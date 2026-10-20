Росіяни влучили дроном у навчальний заклад у Кременчуці: постраждала людина, виникла пожежа
Пізно ввечері 20 жовтня російські окупанти атакували Кременчук Полтавської області. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Постраждала людина.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці", - сказано в повідомленні.
Попередньо відомо про одну травмовану людину.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
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