Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян после многих лет свободного въезда

Правительство Черногории приняло решение о введении с 1 ноября 2026 года виз для граждан ряда стран, в том числе для граждан России.

До 31 октября граждане РФ еще имеют возможность въезжать в Черногорию без виз и пребывать на ее территории сроком до 30 дней, сообщает Цензор.НЕТ.

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Помимо россиян, с ноября визовый режим также вводится для граждан Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции.

В то же время в правительстве добавили, что в соответствии с новыми правилами гражданам стран, которым требуется черногорская виза, заявки на получение виз "больше не нужно будет подавать исключительно через дипломатические и консульские представительства Черногории".

Отмечается, что этим решением Черногория полностью согласовала свою визовую политику с политикой Европейского Союза, тем самым выполнив один из критериев закрытия переговорного раздела 24 для вступления в блок — "Правосудие, свобода и безопасность".

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