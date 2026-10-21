Чорногорія з 1 листопада скасовує безвізовий режим для росіян після багатьох років вільного в’їзду

Уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян низки країн, зокрема для громадян Росії.

До 31 жовтня громадяни РФ ще мають можливість в'їжджати до Чорногорії без віз та перебувати на її території терміном до 30 днів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Окрім росіян з листопада візовий режим також запроваджується для громадян Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини.

Водночас в уряді додали, що відповідно до нових правили громадянам країн, яким потрібна чорногорська віза, заявки на отримання віз "більше не потрібно буде подавати виключно через дипломатичні та консульські представництва Чорногорії".

Зазначається, що цим рішенням Чорногорія повністю узгодила свою візову політику з політикою Європейського Союзу, тим самим виконавши один із критеріїв закриття переговорного для вступу в блоку розділу 24 - "Правосуддя, свобода та безпека".

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