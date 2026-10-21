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Новости Уклонение от службы военными
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За 5 тыс. долларов солдат пытался сбежать из учебного центра на Ривненщине

ГБР задержало военного после передачи взятки командиру и выезда с полигона

В Ривненской области задержали 41-летнего военнослужащего после попытки подкупить командира на сумму 5 тыс. долларов, чтобы покинуть учебный центр. По данным следствия, мужчина планировал сбежать на Волынь, где заранее договорился о помощи с проездом мимо блокпостов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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По информации следствия, после мобилизации солдат начал искать способ покинуть военную службу. Он нашел людей, которые обещали обеспечить ему беспрепятственный проезд из Ривно в Волынскую область, откуда мужчина родом.

Однако территорию учебного центра военный должен был покинуть самостоятельно. Для этого он предложил своему командиру 5 тыс. долларов за содействие в выезде с полигона.

Командир сообщил об этом предложении руководству и правоохранительным органам и в дальнейшем действовал под их контролем.

Вечером 12 октября солдата задержали после передачи денег и выезда за пределы учебного центра.

Мужчине сообщили о подозрении в дезертирстве и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу по ч. 4 ст. 408 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидировано еще 5 схем уклонения от мобилизации и службы: задержаны 12 организаторов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6408) ГБР (3693) уклонисты (1471) Ровенская область (1490)
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Топ комментарии
+4
В Україні 130 тисяч пенсіонерів-силовиків 40-60 років вміють поводитися зі зброєю, а ТЦК їх не бачить. Що за привілеї такі?, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/5953101-ukhilyantiv-i-szch-mozhe-stati-bilshe-na-20-v-radi-rozpovili-shcho-zminyat-novi-pravila-bronyuvannya нардеп Горбенко
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21.10.2026 17:54 Ответить
+3
Ні. Там пляжні лежаки і бювети з мінералкою.
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21.10.2026 18:14 Ответить
+1
Шкода солдата. Немає честі і совісті, а тепер уже й грошей та волі.
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21.10.2026 17:48 Ответить

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