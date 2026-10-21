За 5 тыс. долларов солдат пытался сбежать из учебного центра на Ривненщине
В Ривненской области задержали 41-летнего военнослужащего после попытки подкупить командира на сумму 5 тыс. долларов, чтобы покинуть учебный центр. По данным следствия, мужчина планировал сбежать на Волынь, где заранее договорился о помощи с проездом мимо блокпостов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По информации следствия, после мобилизации солдат начал искать способ покинуть военную службу. Он нашел людей, которые обещали обеспечить ему беспрепятственный проезд из Ривно в Волынскую область, откуда мужчина родом.
Однако территорию учебного центра военный должен был покинуть самостоятельно. Для этого он предложил своему командиру 5 тыс. долларов за содействие в выезде с полигона.
Командир сообщил об этом предложении руководству и правоохранительным органам и в дальнейшем действовал под их контролем.
Вечером 12 октября солдата задержали после передачи денег и выезда за пределы учебного центра.
Мужчине сообщили о подозрении в дезертирстве и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу по ч. 4 ст. 408 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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