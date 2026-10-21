За $5 тис. командиру солдат намагався втекти з навчального центру на Рівненщині

На Рівненщині 41-річного військовослужбовця затримали після спроби підкупити командира за 5 тис. доларів, щоб залишити навчальний центр. За даними слідства, чоловік планував утекти на Волинь, де заздалегідь домовився про допомогу з проїздом повз блокпости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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За інформацією слідства, після мобілізації солдат почав шукати спосіб залишити військову службу. Він знайшов людей, які обіцяли забезпечити йому безперешкодний проїзд із Рівного до Волинської області, звідки чоловік родом.

Однак територію навчального центру військовий мав залишити самостійно. Для цього він запропонував своєму командиру 5 тис. доларів за сприяння у виїзді з полігону.

Командир повідомив про пропозицію керівництво та правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

Увечері 12 жовтня солдата затримали після передачі грошей та виїзду за межі навчального центру.

Чоловікові повідомили про підозру в дезертирстві та наданні неправомірної вигоди службовій особі за ч. 4 ст. 408 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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