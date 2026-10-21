ТЦК мобилизовал мужчину, находящегося в резерве, по заявлению с чужой подписью: суд обязал освободить его от службы

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, у которого была действующая отсрочка от призыва, и обязал воинскую часть уволить его со службы. Ключевым доказательством стала почерковедческая экспертиза, опровергшая утверждение ТЦК о добровольном согласии мужчины на призыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", которая проанализировала решение суда по делу №160/30821/25.

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Как установил суд, мужчина работал начальником коммерческого отдела аграрного предприятия. В сентябре 2025 года он получил отсрочку от мобилизации до 19 августа 2026 года. Сведения об отсрочке содержались в государственном реестре и приложении "Резерв+".

Однако 9 октября 2025 года во время проверки на контрольном пункте в Тячеве Закарпатской области мужчину доставили в ТЦК. Там его повторно направили на военно-медицинскую комиссию, признали годным и мобилизовали.

Через два дня его зачислили в личный состав воинской части, а с 12 октября назначили курсантом.

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Экспертиза опровергла версию ТЦК

В ходе судебного разбирательства представители ТЦК утверждали, что мужчине разъяснили право на отсрочку, однако он добровольно решил служить и собственноручно написал соответствующее заявление.

В качестве доказательства был представлен документ от 9 октября 2025 года.

Сам мужчина отрицал, что подписывал заявление. Его представительница также заявляла о психологическом давлении во время пребывания в ТЦК.

Суд назначил почерковедческую экспертизу. Согласно заключению от 30 июня 2026 года, подпись в заявлении о добровольном призыве поставил не истец, а другое лицо.

Представители ТЦК поставили под сомнение результаты исследования и просили провести повторную экспертизу. Однако суд отказал, признав имеющееся заключение полным и категоричным.

Суд также установил, что ТЦК не проверил надлежащим образом сведения о действующей отсрочке мужчины.

Кроме того, повторное направление на ВЛК противоречило установленному порядку, поскольку отсрочка оставалась в силе, а предусмотренных законом оснований для нового медицинского осмотра ответчики не доказали.

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Суд обязал воинскую часть уволить мужчину

Воинская часть настаивала, что после зачисления в личный состав увольнение возможно только на основаниях, определенных законодательством о военной службе.

Однако суд отметил, что на момент призыва у мужчины было законное основание, исключавшее его мобилизацию. Поэтому приказ о призыве был противоправным с самого начала.

По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил иск: отменил приказ ТЦК о мобилизации и приказ воинской части о зачислении мужчины в личный состав.

Воинскую часть обязали принять решение о его увольнении со службы и исключить из списков личного состава.

Также в пользу истца постановили взыскать 1937,92 грн судебного сбора и 15 тыс. грн расходов на юридическую помощь. Расходы распределили поровну между ТЦК и воинской частью.

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