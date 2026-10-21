ТЦК мобілізував заброньованого чоловіка за заявою з чужим підписом: суд зобов’язав звільнити його зі служби

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який мав чинне бронювання, та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Ключовим доказом стала почеркознавча експертиза, яка спростувала твердження ТЦК про добровільну згоду чоловіка на призов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", яка проаналізувала рішення суду у справі №160/30821/25.

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Як встановив суд, чоловік працював начальником комерційного відділу аграрного підприємства. У вересні 2025 року він отримав бронювання від мобілізації до 19 серпня 2026 року. Відомості про відстрочку містилися в державному реєстрі та застосунку "Резерв+".

Однак 9 жовтня 2025 року під час перевірки на контрольному пункті в Тячеві Закарпатської області чоловіка доставили до ТЦК. Там його повторно направили на військово-лікарську комісію, визнали придатним і мобілізували.

Через два дні його зарахували до особового складу військової частини, а з 12 жовтня призначили курсантом.

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Експертиза спростувала версію ТЦК

Під час судового розгляду представники ТЦК стверджували, що чоловікові роз’яснили право на відстрочку, однак він добровільно вирішив служити та власноруч написав відповідну заяву.

Як доказ надали документ від 9 жовтня 2025 року.

Сам чоловік заперечував, що підписував заяву. Його представниця також заявляла про психологічний тиск під час перебування в ТЦК.

Суд призначив почеркознавчу експертизу. Згідно з висновком від 30 червня 2026 року, підпис у заяві про добровільний призов виконав не позивач, а інша особа.

Представники ТЦК поставили під сумнів результати дослідження та просили провести повторну експертизу. Проте суд відмовив, визнавши наявний висновок повним і категоричним.

Суд також встановив, що ТЦК не перевірив належним чином відомості про чинне бронювання чоловіка.

Крім того, повторне направлення на ВЛК суперечило встановленому порядку, оскільки відстрочка залишалася чинною, а передбачених законом підстав для нового медичного огляду відповідачі не довели.

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Суд зобов’язав військову частину звільнити чоловіка

Військова частина наполягала, що після зарахування до особового складу звільнення можливе лише з підстав, визначених законодавством про військову службу.

Однак суд зазначив, що на момент призову чоловік мав законну підставу, яка виключала його мобілізацію. Тому наказ про призов був протиправним від самого початку.

За результатами розгляду справи суд повністю задовольнив позов: скасував наказ ТЦК про мобілізацію та наказ військової частини про зарахування чоловіка до особового складу.

Військову частину зобов’язали ухвалити рішення про його звільнення зі служби та виключити зі списків особового складу.

Також на користь позивача постановили стягнути 1937,92 грн судового збору та 15 тис. грн витрат на правничу допомогу. Витрати розподілили порівну між ТЦК та військовою частиною.

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