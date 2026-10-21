Правительство Швеции изучает возможность запретить въезд спортсменам из России и Беларуси

Швеция рассматривает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, желающим принять участие в международных соревнованиях на ее территории. Такой шаг может помешать спортсменам с нейтральным статусом выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который в следующем году пройдет в шведском городе Фалун.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл в интервью Reuters.

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Швеция ищет правовые основания для ограничений

По словам Йогана Форсселла, шведское правительство изучает законные основания для отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам. Правительство выступает против их участия в международных соревнованиях в стране.

"В настоящее время мы анализируем правовые основания, на которых можно отказать в выдаче виз российским и белорусским спортсменам. Шведское правительство категорически критично относится к тому, чтобы российским и белорусским спортсменам разрешали участвовать в международных соревнованиях", — заявил министр.

По его словам, правительство поддерживает позицию Шведской лыжной ассоциации и Шведской спортивной конфедерации. Обе организации считают, что спортсменам из России и Беларуси не следует разрешать выступать в Швеции.

Форсселл также подчеркнул риск, который может возникнуть в связи с допуском спортсменов к соревнованиям.

"Существует очевидный риск, что это может привести к нормализации агрессии России против Украины", — сказал он.

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Ограничения могут повлиять на чемпионат мира по лыжным видам спорта

Если Швеция введет такие ограничения, российские и белорусские спортсмены, которым разрешено выступать под нейтральным статусом, могут не попасть на чемпионат мира по лыжным видам спорта в следующем году. Соревнования должны пройти в городе Фалун.

Ранее Эстония присоединилась к инициативе о прекращении выдачи туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.