Уряд Швеції вивчає можливість заборонити в’їзд спортсменам із Росії та Білорусі

Швеція розглядає можливість відмовляти у видачі віз російським і білоруським спортсменам, які хочуть брати участь у міжнародних змаганнях на її території. Такий крок може завадити спортсменам із нейтральним статусом виступити на чемпіонаті світу з лижних видів спорту, який наступного року відбудеться у шведському місті Фалун.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсселл в інтерв’ю Reuters.

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Швеція шукає правові підстави для обмежень

За словами Йогана Форсселла, шведський уряд вивчає законні підстави для відмови у видачі віз російським і білоруським спортсменам. Уряд виступає проти їхньої участі в міжнародних змаганнях у країні.

"Наразі ми аналізуємо правові підстави, на яких можна відмовити у видачі віз російським та білоруським спортсменам. Шведський уряд категорично критично ставиться до того, щоб російським і білоруським спортсменам дозволяли брати участь у міжнародних змаганнях", — заявив міністр.

За його словами, уряд підтримує позицію Шведської лижної асоціації та Шведської спортивної конфедерації. Обидві організації вважають, що спортсменам із Росії та Білорусі не слід дозволяти виступати у Швеції.

Форсселл також наголосив на ризику, який може виникнути через допуск спортсменів до змагань.

"Існує очевидний ризик, що це може призвести до нормалізації агресії Росії проти України", — сказав він.

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Обмеження можуть вплинути на чемпіонат світу з лижних видів спорту

Якщо Швеція запровадить такі обмеження, російські та білоруські спортсмени, яким дозволено виступати під нейтральним статусом, можуть не потрапити на чемпіонат світу з лижних видів спорту наступного року. Змагання мають відбутися у місті Фалун.

Раніше Естонія приєдналася до ініціативи щодо припинення видачі туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу.