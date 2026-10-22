Бельгия не ожидает возобновления дискуссий об использовании замороженных активов РФ для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уверен, что Европейская комиссия не будет возвращаться к обсуждению новых финансовых операций с замороженными российскими активами в депозитарии Euroclear для покрытия потребностей Украины. В то же время он не исключил, что отдельные страны могут вновь поднять этот вопрос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Brussels Times.

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Глава бельгийского правительства высказал свою позицию в среду во время заседания Федерального консультативного комитета по европейским делам в парламенте. Он отчитался о результатах недавнего саммита лидеров Европейского Союза.

Де Вевер заявил, что получил заверения в том, что Еврокомиссия не будет предлагать новых финансовых операций с российскими средствами для финансирования Украины.

"Я уверен в этом, ведь именно так и было сказано", — подчеркнул премьер-министр Бельгии.

Бельгийский премьер раскритиковал коллег

В то же время де Вевер отметил, что не может полностью исключить попыток отдельных государств вернуть вопрос об использовании замороженных российских активов в повестку дня.

В частности, он раскритиковал премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, который публично заявлял в эфире радио о намерении "забрать эти деньги".

По словам де Вевера, некоторые новые лидеры ЕС не участвовали в дискуссиях, которые проходили в прошлом году, и теперь пытаются вновь продвигать аргументы, против которых он выступал ранее.

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Бельгийский премьер также предупредил коллег, что даже сама риторика относительно использования российских активов может иметь юридические последствия.

Дискуссии о российских активах могут не возобновиться

Де Вевер считает, что его предостережения повлияли на позиции других участников переговоров. Он рассказал, что один из коллег сравнил его выступление с "проходом с огнеметом" по дискуссии о российских активах.

По словам бельгийского премьера, сейчас за столом переговоров уже нет прежнего энтузиазма в отношении дальнейшего продвижения этой темы.

Таким образом, де Вевер ожидает, что Еврокомиссия не будет возобновлять обсуждение новых схем использования замороженных российских средств для финансирования Украины, хотя возможность инициатив со стороны отдельных государств сохраняется.

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