Бельгія не очікує відновлення дискусій про використання заморожених активів РФ для України

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер упевнений, що Європейська комісія не повертатиметься до обговорення нових фінансових операцій із замороженими російськими активами в депозитарії Euroclear для покриття потреб України. Водночас він не виключив, що окремі країни можуть знову порушити це питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Brussels Times.

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Очільник бельгійського уряду висловив свою позицію в середу під час засідання Федерального консультативного комітету з європейських справ у парламенті. Він звітував про результати нещодавнього саміту лідерів Європейського Союзу.

Де Вевер заявив, що має запевнення, що Єврокомісія не пропонуватиме нових фінансових операцій із російськими коштами для фінансування України.

"Я впевнений у цьому, адже саме так і було сказано", - наголосив прем’єр-міністр Бельгії.

Бельгійський прем’єр розкритикував колег

Водночас де Вевер зауважив, що не може повністю виключити спроб окремих держав повернути питання використання заморожених російських активів до порядку денного.

Зокрема, він розкритикував прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, який публічно заявляв в ефірі радіо про намір "забрати ці гроші".

За словами де Вевера, деякі нові лідери ЄС не брали участі в дискусіях, які відбувалися торік, і тепер намагаються знову просувати аргументи, проти яких він виступав раніше.

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Бельгійський прем’єр також попередив колег, що навіть сама риторика щодо використання російських активів може мати юридичні наслідки.

Дискусії про російські активи можуть не відновитися

Де Вевер вважає, що його застереження вплинули на позиції інших учасників переговорів. Він розповів, що один із колег порівняв його виступ із проходом "із вогнеметом" по дискусії щодо російських активів.

За словами бельгійського прем’єра, нині за столом переговорів уже немає колишнього ентузіазму щодо подальшого просування цієї теми.

Таким чином, де Вевер очікує, що Єврокомісія не відновлюватиме обговорення нових схем використання заморожених російських коштів для фінансування України, хоча можливість ініціатив з боку окремих держав залишається.

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