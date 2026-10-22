Нужно заняться военнообязанными, которые вообще не встали на воинский учет, ведь их миллионы, - "слуга народа" Федиенко

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предлагает уделить максимальное внимание именно вопросу идентификации и разработке законодательства в отношении тех, кто не встал на воинский учет.

Об этом заявил член Комитета, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кто-то воюет, а кто-то гуляет": почему изменение бронирования не решит проблемы мобилизации?".

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"Наша рекомендация заключается в том, чтобы они каким-то образом занесли в систему "Радар" тех, кто не встал на воинский учет, и изменили меры ответственности для тех, кто ушел в СОЧ. Но это уже скорее вопрос Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, что они тоже понимают", — пояснил парламентарий.

По словам Федиенко, военнообязанных, которые вообще не встали на воинский учет, миллионы.

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СОЧ

"Нужно заняться теми военнослужащими, которые самовольно покинули части, в частности вопросом ужесточения ответственности. Там для начала нужно провести аудит, потому что количество возбужденных уголовных дел превышает количество тех, кто ушел в СОЧ. Нужно как-то упростить эту схему и повысить ответственность", — подчеркнул нардеп.

Также он отметил, что есть военные администрации, которые постоянно кого-то бронируют, но никто не знает, кого именно и зачем.

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"Например, юридически существуют Луганская и Донецкая администрации, численность которых растет, а никто не понимает, зачем они резервируют людей?! Поэтому нужно принять политическое, волевое решение и поработать с этими военными администрациями.

Как и со СОЧ и людьми, которые не выполнили требования законодательства о мобилизации. Но это очень непопулярная история. И они это тоже понимают — и премьер, и правительство. Они осознают, что на них обрушится шквал недовольства", — добавил парламентарий.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты резервирования для ОПК до 85%.

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