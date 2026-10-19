На этой неделе завершим внесение изменений в систему бронирования, действительно критически важные предприятия они не затронут, - Корецкий
На этой неделе будут завершены изменения в системе бронирования, чтобы сделать ее более справедливой.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью для ВВС Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Кого коснутся новые правила бронирования?
По его словам, они направлены против злоупотреблений, которые, к сожалению, имеют место.
"Мы не скрываем эту проблему и говорим о ней открыто", - отметил он.
Премьер подчеркивает, что действительно критически важных для государства предприятий эти изменения не коснутся.
"Они будут работать как и раньше. Пересматриваем только те случаи, когда статус критичности используют формально, чтобы забронировать людей, не связанных с действительно критической работой", - добавляет Корецкий.
Как сообщалось, Корецкий также отметил, что динамика отсрочек растет на десятки тысяч ежемесячно.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.
- В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.
- Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты резервирования для ОПК до 85%.
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