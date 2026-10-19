На этой неделе завершим внесение изменений в систему бронирования, действительно критически важные предприятия они не затронут, - Корецкий

На этой неделе будут завершены изменения в системе бронирования, чтобы сделать ее более справедливой.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью для ВВС Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кого коснутся новые правила бронирования?

По его словам, они направлены против злоупотреблений, которые, к сожалению, имеют место.

"Мы не скрываем эту проблему и говорим о ней открыто", - отметил он.

Премьер подчеркивает, что действительно критически важных для государства предприятий эти изменения не коснутся.

"Они будут работать как и раньше. Пересматриваем только те случаи, когда статус критичности используют формально, чтобы забронировать людей, не связанных с действительно критической работой", - добавляет Корецкий.

Как сообщалось, Корецкий также отметил, что динамика отсрочек растет на десятки тысяч ежемесячно.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты резервирования для ОПК до 85%.

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