Цього тижня фіналізуємо зміни до системи бронювання, справді критичних підприємств вони не торкнуться, - Корецький
Цього тижня будуть фіналізовані зміни до системи бронювання, щоб зробити її більш справедливою.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю для ВВС Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Кого зачеплять нові правила бронювання?
За його словами, вони спрямовані проти зловживань, які, на жаль, існують.
"Ми не приховуємо цю проблему і говоримо про неї відкрито", - зазначив він.
Прем’єр наголошує, що справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться.
"Вони працюватимуть як і раніше. Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою", - додає Корецький.
Як повідомлялося, Корецький також зазначив, що динаміка відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки пропонує знизити квоту бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.
- Водночас Рада зброярів виступила проти такого рішення та закликає зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників підприємств галузі.
- Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) своєю чергою закликала Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%.
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