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Новини Бронювання працівників
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Цього тижня фіналізуємо зміни до системи бронювання, справді критичних підприємств вони не торкнуться, - Корецький

Зміни до бронювання

Цього тижня будуть фіналізовані зміни до системи бронювання, щоб зробити її більш справедливою.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю для ВВС Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Кого зачеплять нові правила бронювання?

За його словами, вони спрямовані проти зловживань, які, на жаль, існують.

"Ми не приховуємо цю проблему і говоримо про неї відкрито", - зазначив він.

Прем’єр наголошує, що справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться.

"Вони працюватимуть як і раніше. Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою", - додає Корецький.

Як повідомлялося, Корецький також зазначив, що динаміка відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця.

Також читайте: Корецький про зміну системи бронювання: Ніякої зради там немає, деталі будуть згодом. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки пропонує знизити квоту бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.
  • Водночас Рада зброярів виступила проти такого рішення та закликає зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників підприємств галузі.
  • Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) своєю чергою закликала Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%.

Також читайте: Оборонні та енергетичні підприємства мають зберегти 100% бронювання, - Фріз

Автор: 

бронювання (381) мобілізація (3339) Корецький Сергій (203)
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Топ коментарі
+4
Корецький вступає в клуб персонажів, до яких будуть питання і які не мають майбутнього в цій країні. Ласкаво просимо!
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19.10.2026 14:50 Відповісти
+4
Пересувний цирк-це насправді критичне підприємство.
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19.10.2026 15:04 Відповісти
+3
телемарафону?
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19.10.2026 14:55 Відповісти

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