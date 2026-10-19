Цього тижня фіналізуємо зміни до системи бронювання, справді критичних підприємств вони не торкнуться, - Корецький

Цього тижня будуть фіналізовані зміни до системи бронювання, щоб зробити її більш справедливою.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю для ВВС Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Кого зачеплять нові правила бронювання?

За його словами, вони спрямовані проти зловживань, які, на жаль, існують.

"Ми не приховуємо цю проблему і говоримо про неї відкрито", - зазначив він.

Прем’єр наголошує, що справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться.

"Вони працюватимуть як і раніше. Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою", - додає Корецький.

Як повідомлялося, Корецький також зазначив, що динаміка відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки пропонує знизити квоту бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.

Водночас Рада зброярів виступила проти такого рішення та закликає зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників підприємств галузі.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) своєю чергою закликала Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%.

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