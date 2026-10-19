Динаміка відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця, - Корецький назвав причини перегляду критеріїв бронювання

Зміна підходів до надання відстрочок від мобілізації пов'язана з нагальною необхідністю доукомплектування та ротації підрозділів ЗСУ, а також стрибкоподібним збільшенням кількості заброньованих осіб. Оновлені вимоги покликані убезпечити ключові для економіки підприємства та перекрити схеми обходу призову.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю для ВВС Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Корецький заперечив політичне підґрунтя змін

Зокрема, Корецький рішуче відкинув заяви про те, що перегляд критеріїв зупинили через суспільний резонанс чи політичні скандали.

"Це повністю не відповідає дійсності. Це - маніпуляції. Дуже зручно хайпувати і бути великим борцем "за все хороше, проти всього поганого". Нема ніякої політики. Є виживання країни", - наголосив він.

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Чому уряд переглядає критерії?

За його словами, головна причина змін - потреба Генерального штабу у військових для ротації бійців, які роками перебувають на фронті, а також покриття втрат.

Він також додав, посилаючись на статистику, що кількість громадян із відстрочками чи бронюванням суттєво перевищує кількість тих, хто наразі служить. За останні 6-8 місяців динаміка надання відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця.

За словами прем'єра, якщо цей тренд збережеться, "скоро будуть заброньовані абсолютно всі".

Корецький зазначив, що уряд планує мінімізувати випадки, коли статус критичності використовують лише як спосіб уникнути мобілізації.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки пропонує знизити квоту бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.

Водночас Рада зброярів виступила проти такого рішення та закликає зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників підприємств галузі.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) своєю чергою закликала Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%.

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