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Новини Бронювання працівників Індустрія дронів
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"Немає людей - немає засобів на фронті": "Генерал Черешня" виступає за 100% збереження бронювання для ОПК

Індустрія дронів

бронювання

"Генерал Черешня" виступає за 100% збереження бронювання для підприємств ОПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис компанії у фейсбуку.

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Як скорочення бронювання загрожує постачанням на фронт?

Як зазначається, скорочення частки заброньованих працівників критично вдарить по плануванню, темпах масштабування і виконанню контрактів. Постачання засобів на фронт стане повільнішим і менш стабільним.

"Формула проста: немає людей - немає засобів на фронті. Нашому виробництву потрібні інженери, технічні спеціалісти, працівники виробничих ліній. Швидко замінити їх без втрати темпу не вийде", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнес виступив проти нових правил бронювання: є ризики зупинки виробництва

ОПК становить лише 10% заброньованих у країні

Також зазначається, що компанії ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні. Це інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці зі складання, випробувань і ремонту. Від їхньої роботи напряму залежить забезпечення війська.

"Зараз нам потрібна ясність: які зміни остаточні, як вони працюватимуть і коли їх запровадять. Але наша позиція ідентична з позицією індустріальних обʼєднань та інших гравців ринку - компанії ОПК мають залишити за собою право в 100% бронюванні", - наголошують у компанії.

Також читайте: Корецький про зміну системи бронювання: Ніякої зради там немає, деталі будуть згодом. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки пропонує знизити квоту бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.
  • Водночас Рада зброярів виступила проти такого рішення та закликає зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників підприємств галузі.
  • Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) своєю чергою закликала Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%.

Також читайте: Оборонні та енергетичні підприємства мають зберегти 100% бронювання, - Фріз

Автор: 

бронювання (381) ОПК (394)
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Топ коментарі
+7
Вони не навчені воювати!
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19.10.2026 14:01 Відповісти
+6
Генерал Черешня - це ж ті корумповані шарлатани, на яких масово скаржаться через неякісні дрони! Зрозуміло, що хочуть 100 відсотків броні - продати 100-200 місць на рік по 10 тис долларів, вже копійка на кишені!
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19.10.2026 13:40 Відповісти
+5
Цкунам пофіг їм все рівно кого забусярити , хоч хлібороба хоч токаря чи зварювальника які щось робили на зсу , головне свою сраку прикрити.
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19.10.2026 13:45 Відповісти

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