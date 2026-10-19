"Немає людей - немає засобів на фронті": "Генерал Черешня" виступає за 100% збереження бронювання для ОПК
Індустрія дронів
"Генерал Черешня" виступає за 100% збереження бронювання для підприємств ОПК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис компанії у фейсбуку.
Як скорочення бронювання загрожує постачанням на фронт?
Як зазначається, скорочення частки заброньованих працівників критично вдарить по плануванню, темпах масштабування і виконанню контрактів. Постачання засобів на фронт стане повільнішим і менш стабільним.
"Формула проста: немає людей - немає засобів на фронті. Нашому виробництву потрібні інженери, технічні спеціалісти, працівники виробничих ліній. Швидко замінити їх без втрати темпу не вийде", - йдеться у повідомленні.
ОПК становить лише 10% заброньованих у країні
Також зазначається, що компанії ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні. Це інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці зі складання, випробувань і ремонту. Від їхньої роботи напряму залежить забезпечення війська.
"Зараз нам потрібна ясність: які зміни остаточні, як вони працюватимуть і коли їх запровадять. Але наша позиція ідентична з позицією індустріальних обʼєднань та інших гравців ринку - компанії ОПК мають залишити за собою право в 100% бронюванні", - наголошують у компанії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки пропонує знизити квоту бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.
- Водночас Рада зброярів виступила проти такого рішення та закликає зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників підприємств галузі.
- Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) своєю чергою закликала Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%.
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