"Нет людей - нет средств на фронте": "Генерал Черешня" выступает за 100% сохранение бронирования для ОПК

"Генерал Черешня" выступает за 100-процентное сохранение заказов для предприятий ОПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост компании в Facebook.

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Как сокращение квот угрожает поставкам на фронт?

Как отмечается, сокращение доли забронированных работников критически ударит по планированию, темпам наращивания производства и выполнению контрактов. Поставки средств на фронт станут более медленными и менее стабильными.

"Формула проста: нет людей - нет средств на фронте. Нашему производству нужны инженеры, технические специалисты, работники производственных линий. Быстро заменить их без потери темпа не получится", - говорится в сообщении.

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ОПК составляет лишь 10% от забронированных в стране

Также отмечается, что компании ОПК составляют не более 10% всех забронированных в стране. Это инженеры, технологи, операторы оборудования, специалисты по сборке, испытаниям и ремонту. От их работы напрямую зависит обеспечение войск.

"Сейчас нам нужна ясность: какие изменения окончательные, как они будут работать и когда их введут. Но наша позиция совпадает с позицией промышленных объединений и других игроков рынка - компании ОПК должны оставить за собой право на 100-процентную квоту", - подчеркивают в компании.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту резервирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты резервирования для ОПК до 85%.

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