Динамика отсрочок растет на десятки тысяч ежемесячно, - Корецкий назвал причины пересмотра критериев бронирования

Изменение подходов к предоставлению отсрочек от мобилизации связано с острой необходимостью доукомплектования и ротации подразделений ВСУ, а также с резким увеличением числа забронированных лиц. Обновленные требования призваны обеспечить безопасность ключевых для экономики предприятий и пресечь схемы обхода призыва.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью для ВВС Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Корецкий опроверг политическую подоплеку изменений

В частности, Корецкий решительно отверг заявления о том, что пересмотр критериев был остановлен из-за общественного резонанса или политических скандалов.

"Это полностью не соответствует действительности. Это — манипуляции. Очень удобно создавать ажиотаж и быть великим борцом "за все хорошее, против всего плохого". Нет никакой политики. Есть выживание страны", — подчеркнул он.

Читайте также: "Нет людей — нет средств на фронте": "Генерал Черешня" выступает за 100% сохранение бронирования для ОПК

Почему правительство пересматривает критерии?

По его словам, главная причина изменений — потребность Генерального штаба в военных для ротации бойцов, которые годами находятся на фронте, а также для восполнения потерь.

Он также добавил, ссылаясь на статистику, что количество граждан с отсрочками или бронированием существенно превышает количество тех, кто сейчас служит. За последние 6–8 месяцев динамика предоставления отсрочек растет на десятки тысяч ежемесячно.

По словам премьера, если эта тенденция сохранится, "скоро будут забронированы абсолютно все".

Корецкий отметил, что правительство планирует свести к минимуму случаи, когда статус критической важности используется лишь как способ избежать мобилизации.

Читайте также: Корецкий об изменении системы бронирования: Никакой измены там нет, подробности будут позже. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты резервирования для ОПК до 85%.

Читайте также: Оборонные и энергетические предприятия должны сохранить 100% резервирования, - Фриз