Есть масса министерств с "забронированными" рабочими местами. Зачем начинать изменения с ОПК? - Игорь Луценко

Бронирование необходимо пересмотреть с учетом единых критериев, определив критически важные отрасли, а не начинать с сокращения квот для оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил военный и бывший народный депутат Игорь Луценко, говорится в материале Цензор.НЕТ"Кто-то воюет, а кто-то гуляет": почему изменение бронирования не решит проблемы мобилизации?".

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Что известно?

"Мне очевидно, что единых критериев для того, нужно ли человека бронировать или нет, нет. Если бы они были, то мы могли бы сравнить необходимость бронирования священника или журналиста с конструктором БПЛА в оборонной компании.

А так каждое ведомство получило некую квоту и по своему усмотрению ею распоряжается. Я имею в виду каждое министерство и другие центральные органы власти, которые имеют свою определенную квоту на бронирование.

Нужно просто в целом определиться, что же является критически важным. Это оборонные компании и инфраструктурные компании. А телеканалы и религиозные организации, очевидно, что нет", — подчеркнул он.

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По мнению Луценко, после отмены бронирования люди могут просто пополнить ряды двух миллионов уклонистов.

"Второй вопрос: у нас масса министерств и ведомств, у которых есть свои забронированные. Почему мы начали дискуссию с оборонного комплекса? Да, безусловно, в оборонке тоже есть махинации, но давайте посмотрим, что творится в других отраслях.

Давайте присоединимся к профессиональной дискуссии о том, как нам правильно бронировать людей в оборонном комплексе, потому что, конечно, у меня тоже есть большой вопрос к тому, как это делалось раньше", — добавил он.

Подробнее об изменениях в бронировании от мобилизации читайте по ссылке.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты резервирования для ОПК до 85%.

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