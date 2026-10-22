Покровское направление — самое горячее: за сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений, - Генштаб
За прошедшие сутки российские войска совершили 21 атаку на Покровском направлении, девять — на Купянском и столько же на Лиманском. На Гуляйпольском направлении зафиксировали 11 атак, на Константиновском — семь. Всего на фронте произошло 187 боевых столкновений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Вчера противник нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 10 414 дронов-камикадзе и осуществили 2 604 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 67 — с применением реактивных систем залпового огня.
Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Толстодубово, Алексеевка, Кучеровка, Рогизно, Малая Корчаковка, Бачевск, Могрица, Писаревка, Волфино, Храпивщина, Суходил, Вовковка, Лужки, Горки, Уланово, Фотовиж, Новоконстантиновка, Заречное, Барановка, Корчаковка, Шалигино, Ободы Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Писаревка, Кияница, Пустогород, Новоконстантиновка.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам скопления живой силы и техники противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс два авиационных удара, применив шесть КАБ, осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенного пункта Избицкое.
На Купянском направлении враг девять раз пытался улучшить своё положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты провели девять штурмовых действий, в частности в районах населенных пунктов Колодзи, Заречное и в сторону населенных пунктов Глущенково, Дерилово и Лиман.
На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Озерного и в направлении Николаевки.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении зафиксировано семь атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новопавловки.
Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Доброполье, Белицкое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Светлое, Краснополье, Сергеевка и Муравка.
На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Тернового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горькое и Егоровка.
На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено
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