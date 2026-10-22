Покровское направление — самое горячее: за сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска совершили 21 атаку на Покровском направлении, девять — на Купянском и столько же на Лиманском. На Гуляйпольском направлении зафиксировали 11 атак, на Константиновском — семь. Всего на фронте произошло 187 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вчера противник нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 10 414 дронов-камикадзе и осуществили 2 604 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 67 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Толстодубово, Алексеевка, Кучеровка, Рогизно, Малая Корчаковка, Бачевск, Могрица, Писаревка, Волфино, Храпивщина, Суходил, Вовковка, Лужки, Горки, Уланово, Фотовиж, Новоконстантиновка, Заречное, Барановка, Корчаковка, Шалигино, Ободы Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Писаревка, Кияница, Пустогород, Новоконстантиновка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам скопления живой силы и техники противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс два авиационных удара, применив шесть КАБ, осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении враг девять раз пытался улучшить своё положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты провели девять штурмовых действий, в частности в районах населенных пунктов Колодзи, Заречное и в сторону населенных пунктов Глущенково, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Озерного и в направлении Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано семь атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новопавловки.

Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Доброполье, Белицкое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Светлое, Краснополье, Сергеевка и Муравка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 215 боевых столкновений: враг сильнее всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горькое и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено