Из-за ситуации с безопасностью в Украине задерживаются пригородные поезда: опоздания достигают почти 4 часов на Днепропетровщине и Харьковщине

Утром 22 октября пригородные поезда в ряде областей Украины курсируют с задержками из-за ситуации с безопасностью и отсутствия напряжения в контактной сети. Самая большая задержка зафиксирована на маршруте Пятихатки — Кривой Рог — 3 часа 43 минуты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

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Наибольшие задержки на момент публикации соответствующих сообщений зафиксированы на следующих маршрутах:

№6501 Пятихатки-Пассажирские – Кривой Рог-Главный – 3 ч 43 мин;

№6410 Балаклея – Харьков-Пассажирский – 3 ч 20 мин;

№6702 Змиев – Харьков-Пассажирский – 3 ч 1 мин;

№6503 Пятихатки-Пассажирские – Рокувата – 2 ч 45 мин;

№6512 Герсевановский – Харьков-Пассажирский – 2 ч 32 мин;

№6503 Бирки – Герсевановский – 2 ч 32 мин;

№6408 Балаклея – Харьков-Левада – 2 ч 29 мин;

№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский – 2 ч 20 мин;

№6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1 – 2 ч 17 мин.

В Харьковской области также сообщили об отсутствии напряжения в контактной сети. В частности, поезд №6419 "Харьков-Пассажирский" — "Балаклея" задержался на станции Новоселовка, а №6605 "Харьков-Пассажирский" — "Граково" — на начальной станции. Продолжительность этих задержек не уточнялась.

Кроме того, из соображений безопасности временно задерживались поезда в Черниговской, Сумской, Киевской, Кировоградской областях и в других регионах.

"В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы", — предупредили в "Укрзализныце".

Указанные задержки соответствуют времени отдельных сообщений перевозчика и могут меняться в ходе движения поездов.

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