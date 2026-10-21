Пригородные поезда из-за ситуации с безопасностью задерживаются до трех часов: самые большие задержки на Харьковщине и Днепропетровщине

В среду, 21 октября, пригородные поезда в ряде областей Украины курсируют с задержками. Больше всего от графика отстает рейс Самийловка — Днепр — на 2 часа 49 минут. В Харьковской области из-за ситуации с безопасностью задерживаются несколько электричек, а часть рейсов на других направлениях задерживают для обеспечения пересадок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда".

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По данным перевозчика, по состоянию на 9:59 поезд №6277 Самийловка – Днепр-Главный следовал со станции Варваровка с задержкой 2 часа 49 минут.

В Харьковской области по состоянию на 11:04 поезд №6605 "Харьков-Пассажирский" – "Граково" отставал от графика на 60 минут. Ранее его движение задерживали на станции "Основа" из соображений безопасности.

Также сообщалось о следующих задержках:

№6354 Полтава-Южная – Огульцы – 53 минуты;

№6516 Герсевановский – Харьков-Пассажирский – 52 минуты;

№6603 Святошин – Тетеров – 40 минут;

№7034 Житомир – Киев-Пассажирский – 37 минут;

№6804 Киев-Пассажирский – Гребенка – 35 минут;

№6015 Днепр-Главный – Пятихатки-Пассажирская – 34 минуты;

№6811 Харьков-Левада – Чугуев – 28 минут.

Кроме того, в Харьковской области из соображений безопасности задерживали поезда №6419 "Харьков-Пассажирский" – "Балаклея", №6513 "Харьков-Пассажирский" – "Герсевановский" и №6408 "Балаклея" – "Харьков-Левада". Продолжительность задержек этих рейсов на момент соответствующих сообщений не уточнялась.

В Черниговской и Полтавской областях отдельные поезда отправятся позже, чтобы пассажиры успели на пересадки.

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В частности, поезд №6454 Нежин – Конотоп-Пассажирский задержится примерно на 40 минут, а №6524/6523 Нежин – Гребенка – на 50 минут. Оба ожидают пассажиров рейса №6906 Киев – Нежин.

Кроме того, поезд №6242 Гребенка – Бахмач-Пассажирский задержится примерно на 20 минут для пересадки пассажиров с поезда Киев – Гребенка.

В "Укрзализныце" предупреждают:

"В случае усиления опасности движение поездов могут приостанавливать. Во время воздушной тревоги пассажиров призывают не оставаться на платформах, а направляться в укрытия или отходить от железнодорожной инфраструктуры на расстояние более 200 метров".

Указанные задержки зафиксированы в сообщениях перевозчика в течение утра 21 октября и могут изменяться.

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