Приміські поїзди через безпекову ситуацію затримуються до трьох годин: найбільші затримки на Харківщині та Дніпропетровщині

У середу, 21 жовтня, приміські поїзди в низці областей України курсують із затримками. Найбільше від графіка відстає рейс Самійлівка – Дніпро – на 2 години 49 хвилин. На Харківщині через безпекову ситуацію затримуються кілька електричок, а частину рейсів на інших напрямках затримують для збереження пересадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

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За даними перевізника, станом на 9:59 поїзд №6277 Самійлівка – Дніпро-Головний курсував зі станції Варварівка із затримкою 2 години 49 хвилин.

На Харківщині станом на 11:04 поїзд №6605 Харків-Пасажирський – Гракове відставав від графіка на 60 хвилин. Раніше його рух затримували на станції Основа з безпекових міркувань.

Також повідомлялося про такі затримки:

№6354 Полтава-Південна – Огульці – 53 хвилини;

№6516 Герсеванівський – Харків-Пасажирський – 52 хвилини;

№6603 Святошин – Тетерів – 40 хвилин;

№7034 Житомир – Київ-Пасажирський – 37 хвилин;

№6804 Київ-Пасажирський – Гребінка – 35 хвилин;

№6015 Дніпро-Головний – П'ятихатки-Пасажирська – 34 хвилини;

№6811 Харків-Левада – Чугуїв – 28 хвилин.

Окрім цього, на Харківщині з безпекових міркувань затримували поїзди №6419 Харків-Пасажирський – Балаклія, №6513 Харків-Пасажирський – Герсеванівський та №6408 Балаклія – Харків-Левада. Тривалість затримок цих рейсів на момент відповідних повідомлень не уточнювали.

На Чернігівщині та Полтавщині окремі поїзди вирушать пізніше, щоб пасажири встигли на пересадки.

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Зокрема, поїзд №6454 Ніжин – Конотоп-Пасажирський має затриматися орієнтовно на 40 хвилин, а №6524/6523 Ніжин – Гребінка – на 50 хвилин. Обидва очікують пасажирів рейсу №6906 Київ – Ніжин.

Крім того, поїзд №6242 Гребінка – Бахмач-Пасажирський затримають приблизно на 20 хвилин для пересадки пасажирів із поїзда Київ – Гребінка.

В Укрзалізниці попереджають:

"В разі посилення небезпеки рух поїздів можуть зупиняти. Під час повітряної тривоги пасажирів закликають не залишатися на платформах, а прямувати до укриттів або відходити від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів".

Наведені затримки зафіксовані в повідомленнях перевізника протягом ранку 21 жовтня та можуть змінюватися.

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