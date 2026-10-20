Через безпекову ситуацію приміські поїзди затримуються до п’яти годин: які напрямки постраждали

У вівторок, 20 жовтня, через безпекову ситуацію приміські поїзди в кількох регіонах України курсують із затримками. Найбільше відставання від розкладу зафіксували на маршруті Мартинівська – Одеса-Головна – 5 годин 15 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

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За повідомленнями перевізника, найбільші затримки зафіксували на таких рейсах:

№6403 Мартинівська – Одеса-Головна – 5 годин 15 хвилин;

№6277 Самійлівка – Дніпро-Головний – 2 години 54 хвилини;

№6332 Колосівка – Знам'янка-Пасажирська – 2 години 37 хвилин;

№6172 Дніпро-Головний – Самар-Дніпровський – 1 година 39 хвилин;

№6110 Дніпро-Головний – Синельникове-2 – 1 година 25 хвилин;

№6255 Вапнярка – Одеса-Головна – 1 година 17 хвилин;

№6018 Пост Списання – Дніпро-Головний – 1 година 12 хвилин;

№6015 Дніпро-Головний – П'ятихатки-Пасажирська – 1 година 7 хвилин.

Також із відхиленнями від графіка курсували поїзди Козятин-1 – Шепетівка (55 хвилин), Козятин-1 – Київ-Пасажирський (41 хвилина), Здолбунів – Ковель (40 хвилин), Львів – Мостиська-2 (35 хвилин) та Львів – Чоп (29 хвилин).

Окремі затримки фіксували на напрямках Гайворон – Рудниця, Кривий Ріг – Дніпро та Київ – Миронівка.

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На Харківщині скоротили маршрути через відсутність напруги

Через проблеми з електропостачанням на ділянці Нововербівка – Берестин Укрзалізниця змінила рух окремих приміських поїздів.

Зокрема, 20 жовтня поїзди №6685 Харків-Пасажирський – Нововербівка та №6688 Нововербівка – Харків-Пасажирський курсують без заїзду до Берестина.

У перевізника попередили, що в разі підвищення небезпеки рух поїздів можуть тимчасово зупиняти. Пасажирам рекомендують під час повітряної тривоги перебувати в укриттях або відходити на безпечну відстань від залізничної інфраструктури.

Зазначені затримки зафіксовані в ранкових повідомленнях Укрзалізниці та можуть змінюватися протягом дня.

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