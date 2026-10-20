Через безпекову ситуацію приміські поїзди затримуються до п’яти годин: які напрямки постраждали
У вівторок, 20 жовтня, через безпекову ситуацію приміські поїзди в кількох регіонах України курсують із затримками. Найбільше відставання від розкладу зафіксували на маршруті Мартинівська – Одеса-Головна – 5 годин 15 хвилин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".
За повідомленнями перевізника, найбільші затримки зафіксували на таких рейсах:
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№6403 Мартинівська – Одеса-Головна – 5 годин 15 хвилин;
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№6277 Самійлівка – Дніпро-Головний – 2 години 54 хвилини;
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№6332 Колосівка – Знам'янка-Пасажирська – 2 години 37 хвилин;
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№6172 Дніпро-Головний – Самар-Дніпровський – 1 година 39 хвилин;
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№6110 Дніпро-Головний – Синельникове-2 – 1 година 25 хвилин;
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№6255 Вапнярка – Одеса-Головна – 1 година 17 хвилин;
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№6018 Пост Списання – Дніпро-Головний – 1 година 12 хвилин;
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№6015 Дніпро-Головний – П'ятихатки-Пасажирська – 1 година 7 хвилин.
Також із відхиленнями від графіка курсували поїзди Козятин-1 – Шепетівка (55 хвилин), Козятин-1 – Київ-Пасажирський (41 хвилина), Здолбунів – Ковель (40 хвилин), Львів – Мостиська-2 (35 хвилин) та Львів – Чоп (29 хвилин).
Окремі затримки фіксували на напрямках Гайворон – Рудниця, Кривий Ріг – Дніпро та Київ – Миронівка.
На Харківщині скоротили маршрути через відсутність напруги
Через проблеми з електропостачанням на ділянці Нововербівка – Берестин Укрзалізниця змінила рух окремих приміських поїздів.
Зокрема, 20 жовтня поїзди №6685 Харків-Пасажирський – Нововербівка та №6688 Нововербівка – Харків-Пасажирський курсують без заїзду до Берестина.
У перевізника попередили, що в разі підвищення небезпеки рух поїздів можуть тимчасово зупиняти. Пасажирам рекомендують під час повітряної тривоги перебувати в укриттях або відходити на безпечну відстань від залізничної інфраструктури.
Зазначені затримки зафіксовані в ранкових повідомленнях Укрзалізниці та можуть змінюватися протягом дня.
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