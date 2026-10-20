Из-за ситуации с безопасностью пригородные поезда задерживаются до пяти часов: какие направления пострадали

Во вторник, 20 октября, из-за сложившейся ситуации с безопасностью пригородные поезда в нескольких регионах Украины курсируют с задержками. Наибольшее отставание от расписания зафиксировано на маршруте Мартыновская — Одесса-Главная — 5 часов 15 минут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда".

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По сообщениям перевозчика, наибольшие задержки зафиксированы на следующих рейсах:

№6403 Мартыновская – Одесса-Главная – 5 часов 15 минут;

№6277 Самийловка – Днепр-Главный – 2 часа 54 минуты;

№6332 Колосовка – Знаменка-Пассажирская – 2 часа 37 минут;

№6172 Днепр-Главный – Самар-Днепровский – 1 час 39 минут;

№6110 Днепр-Главный – Синельниково-2 – 1 час 25 минут;

№6255 Вапнярка – Одесса-Главная – 1 час 17 минут;

№6018 Пост Списания – Днепр-Главный – 1 час 12 минут;

№6015 Днепр-Главный – Пятихатки-Пассажирская – 1 час 7 минут.

Также с отклонениями от графика курсировали поезда Козятин-1 – Шепетовка (55 минут), Козятин-1 – Киев-Пассажирский (41 минута), Здолбунов – Ковель (40 минут), Львов – Мостиска-2 (35 минут) и Львов – Чоп (29 минут).

Отдельные задержки фиксировались на направлениях Гайворон – Рудница, Кривой Рог – Днепр и Киев – Мироновка.

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В Харьковской области сократили маршруты из-за отсутствия напряжения

Из-за проблем с электроснабжением на участке Нововербовка – Берестин "Укрзализныця" изменила движение отдельных пригородных поездов.

В частности, 20 октября поезда №6685 "Харьков-Пассажирский" – "Нововербовка" и №6688 "Нововербовка" – "Харьков-Пассажирский" курсируют без остановки в Берестине.

Перевозчик предупредил, что в случае повышения опасности движение поездов может быть временно приостановлено. Пассажирам рекомендуется во время воздушной тревоги находиться в укрытиях или отходить на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры.

Указанные задержки зафиксированы в утренних сообщениях "Укрзализныци" и могут меняться в течение дня.

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