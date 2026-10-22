Украина вернула тела 252 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

22 октября состоялся очередной этап репатриации погибших. В Украину были возвращены тела 252 человек, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших", — отмечают в Коордштабе.

Совместная работа

Репатриационные меры удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мер.

Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющим общую координацию", — отмечают в Коордштабе.

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