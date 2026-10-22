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Новости Украинский женский конгресс
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Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. ФОТО

Супруга посла Украины в Великобритании Елена Залужная посетила 10-й Украинский женский конгресс.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В эти сложные времена важно не терять надежду. Важно, чтобы мы все были вместе", — отметила она.

Залужная на Украинском женском конгрессе
Залужная на Украинском женском конгрессе
Залужная на Украинском женском конгрессе
Фото: УЖК

Что известно о мероприятии?

Украинский женский конгресс (УЖК) — это платформа, которая готовит женщин-лидеров и формирует повестку дня по гендерной политике для Верховной Рады Украины, правительства Украины, местных громад, частного и общественного секторов, а также медиасообщества.

Он был основан в 2017 году, а с февраля 2018 года УЖК был официально зарегистрирован как общественная организация "Украинский женский конгресс".

"С тех пор каждый год Украинский женский конгресс собирает первых лиц государства, украинских и иностранных парламентариев и парламентарок, представителей и представительниц международных и общественных организаций, СМИ, местного самоуправления, украинских и зарубежных экспертов и эксперток, а также всех, кому небезразличны проблемы гендерного равенства", — говорится на сайте УЖК.

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Автор: 

женщины (931) Залужная Елена (1)
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Топ комментарии
+9
Щирий погляд - дзеркало доброї душі.
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22.10.2026 15:39 Ответить
+6
Їй ніколи - вона в Династії порається, рихтується до новосілля, мабуть...
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22.10.2026 15:51 Ответить
+5
Олена ❤️ це українська жінка ,а душа Олени Це Україна !!!
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22.10.2026 15:34 Ответить

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