Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. ФОТО

Дружина посла України у Великій Британії Олена Залужна відвідала 10-й Український жіночий конгрес.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У ці складні часи важливо не втрачати надію Важливо всім нам бути разом", - зазначила вона.







Фото: УЖК

Що відомо про захід?

Український Жіночий Конгрес (УЖК) це платформа, що формує жінок лідерок та порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, Уряду України, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіаспільноти.

Її було започатковано у 2017 році, а з лютого 2018 року УЖК було офіційно зареєстровано ГО "Український Жіночий Конгрес".

"Відтоді, щороку Український Жіночий Конгрес збирає перших осіб держави, українських та іноземних парламентарів та парламентарок, представників та представниць міжнародних і громадських організацій, ЗМІ, місцевого самоврядування, українських та закордонних експертів та експерток, а також усіх небайдужих до проблем гендерної рівності", - йдеться на сайті УЖК.

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