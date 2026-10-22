Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. ФОТО
Дружина посла України у Великій Британії Олена Залужна відвідала 10-й Український жіночий конгрес.
Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У ці складні часи важливо не втрачати надію Важливо всім нам бути разом", - зазначила вона.
Що відомо про захід?
Український Жіночий Конгрес (УЖК) це платформа, що формує жінок лідерок та порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, Уряду України, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіаспільноти.
Її було започатковано у 2017 році, а з лютого 2018 року УЖК було офіційно зареєстровано ГО "Український Жіночий Конгрес".
"Відтоді, щороку Український Жіночий Конгрес збирає перших осіб держави, українських та іноземних парламентарів та парламентарок, представників та представниць міжнародних і громадських організацій, ЗМІ, місцевого самоврядування, українських та закордонних експертів та експерток, а також усіх небайдужих до проблем гендерної рівності", - йдеться на сайті УЖК.
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