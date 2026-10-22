В Стрые на 100-м году жизни умерла участница подполья ОУН и связная УПА Мария Мельник

В Стрые Львовской области на 100-м году жизни умерла участница украинского освободительного движения Мария Мельник, известная под псевдонимом "Фиалка". За помощь Украинской повстанческой армии она провела более девяти лет в советских концлагерях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост внучки покойной Галины, которая рассказала о смерти бабушки в Facebook.

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В 1943 году Мария Мельник вступила в Организацию украинских националистов, а впоследствии стала связной УПА. Она передавала секретные сообщения между населенными пунктами, собирала средства на продовольствие и одежду для повстанцев, помогала переправлять раненых в места, где им могли оказать помощь.

В укрытии во дворе ее дома скрывались раненые бойцы УПА. Также в доме останавливались повстанческие подразделения, которые проходили через село.

9 февраля 1946 года Марию Мельник арестовали в собственном доме. Советский военный трибунал приговорил ее к 10 годам лишения свободы и пяти годам высылки.

Сначала женщину содержали в концлагере "Нарва" в Эстонии, затем перевезли в Кенгир в Казахстане.

В июне 1955 года ее освободили из лагеря, однако отправили на спецпоселение в Омскую область, где она работала на сплаве леса по реке.

Лишь в 1957 году, после решения Верховного суда УССР, Мария Мельник получила разрешение вернуться в Украину. Однако ее семейный дом к тому времени уже снесли как жилище "врагов народа".

"Те страшные годы не сломили ее! Она прошла через все с достоинством, сохранила в себе невероятную жажду жизни, веру в людей", — написала внучка покойной.

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