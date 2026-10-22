У Стрию на 100-му році життя померла учасниця підпілля ОУН та зв’язкова УПА Марія Мельник

У Стрию Львівської області на 100-му році життя померла учасниця українського визвольного руху Марія Мельник, відома під псевдо "Фіалка". За допомогу Українській повстанській армії вона провела понад дев’ять років у радянських концтаборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост онуки померлої Галину, яка розповіла про смерть бабусі у Facebook.

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У 1943 році Марія Мельник вступила до Організації українських націоналістів, а згодом стала зв’язковою УПА. Вона передавала таємні повідомлення між населеними пунктами, збирала кошти на харчі й одяг для повстанців, допомагала переправляти поранених до місць, де їм могли надати допомогу.

У криївці на подвір’ї її родини переховувалися поранені бійці УПА. Також у будинку зупинялися повстанські підрозділи, які проходили через село.

9 лютого 1946 року Марію Мельник заарештували у власному будинку. Радянський військовий трибунал засудив її до 10 років позбавлення волі та п’яти років виселення.

Спочатку жінку утримували в концтаборі "Нарва" в Естонії, згодом перевезли до Кенгіра в Казахстані.

У червні 1955 року її звільнили з табору, однак відправили на спецпоселення до Омської області, де вона працювала на сплавлянні лісу річкою.

Лише у 1957 році, після рішення Верховного суду УРСР, Марія Мельник отримала дозвіл повернутися в Україну. Проте її родинний будинок на той час уже знесли як помешкання "ворогів народу".

"Ті страшні роки її не зламали! Вона пройшла все гідно, зберегла в собі неймовірну жагу до життя, віру в людей", – написала онука померлої.

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