Порошенко передал военным партию помощи и поздравил с рекордом — 2250 уничтоженных за сутки оккупантов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин не сможет покорить Украину, пока украинцы верят в свою силу, — об этом заявил Петр Порошенко во время встречи с представителями подразделений, получивших очередную партию техники и оборудования. Пятый президент поздравил Силы обороны с суточным рекордом — 2250 уничтоженных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко заявил во время встречи с военными.

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ВСУ установили рекорд по количеству уничтоженных российских оккупантов

"Путин хочет убедить нас, что Украина устала от войны и не способна выдержать натиск российских войск. Что украинская экономика обескровлена, а мы не можем финансировать собственную армию. Что партнеры устали от Украины и постепенно перестают ее поддерживать. Все это — ложь. Потому что единственный, кто устал от Украины, — это Путин. Он застрял и не знает, что с ней делать. Наша задача — показать ему путь в всем известном направлении", — считает Петр Порошенко.

"Сегодня Вооруженные силы Украины установили рекорд по количеству уничтоженных российских оккупантов — 2 250 за сутки. Это означает, что наша армия способна сдерживать врага и обеспечивать жизнеспособность страны", — подчеркнул пятый президент.

19 подразделений Сухопутных войск, ДШВ, Воздушных сил и Сил территориальной обороны получили помощь от Фонда Порошенко почти на 15 млн грн. Это контейнерные прачечно-душевые комплексы на базе прицепов, багги, квадроциклы "Мураха" и мобильные пилорамы для обустройства позиций.

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Порошенко требует направить 500 миллиардов гривен на оборону

"Наша армия прочно держит фронт. И у нас не должно быть никакого другого приоритета, кроме укрепления обороноспособности армии. "Европейская Солидарность" будет бороться за повышение денежного довольствия военных и выделение 500 миллиардов гривен на оборонный сектор в бюджете на 2027 год. Эти средства должны работать на украинскую армию, а не растрачиваться на раздутые зарплаты чиновников и "видосики", — считает Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" требует исключить из проекта госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвобожденные средства должны идти исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию не менее полутриллиона гривен.

"Наши требования конкретны: не менее 500 миллиардов гривен дополнительных средств для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств от военного НДФЛ — непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", — отмечает Порошенко.

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