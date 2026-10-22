Порошенко передав військовим партію допомоги і привітав з рекордом – 2250 знешкоджених за добу окупантів. ФОТОрепортаж

Путін не зможе підкорити Україну, допоки українці вірять у свою силу, — про це сказав Петро Порошенко під час зустрічі з представниками підрозділів, які отримали чергову партію техніки та обладнання. П’ятий Президент привітав Сили оборони з добовим рекордом — 2250 знешкоджених окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Петро Порошенко заявив під час зустрічі з військовими.

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ЗСУ встановили рекорд за кількістю знешкоджених російських окупантів

"Путін хоче переконати нас, що Україна втомилася від війни й не здатна тримати удар російських військ. Що українська економіка знекровлена, а ми не можемо фінансувати власну армію. Що партнери втомилися від України й поступово припиняють її підтримувати. Усе це — брехня. Бо єдиний, хто втомився від України, — це Путін. Він застряг і не знає, що з нею робити. Наше завдання — показати йому шлях у всім відомому напрямку", — вважає Петро Порошенко.

"Сьогодні Збройні Сили України встановили рекорд за кількістю знешкоджених російських окупантів — 2 250 за добу. Це означає, що наше військо здатне стримувати ворога та забезпечувати життєздатність країни", — наголосив п’ятий Президент.

19 підрозділів Сухопутних військ, ДШВ, Повітряних Сил і Сил територіальної оборони отримали допомогу від Фонду Порошенка майже на 15 млн грн. Це контейнерні прально-душові комплекси на базі причепів, багі, квадроцикли "Мураха" та мобільні пилорами для облаштування позицій.

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Порошенко вимагає спрямувати 500 мільярдів гривень на оборону

"Наше військо міцно тримає фронт. І ми не повинні мати жодного іншого пріоритету, крім посилення обороноздатності армії. "Європейська Солідарність" буде боротися за підвищення грошового забезпечення військових і виділення 500 мільярдів гривень на оборонний сектор у бюджеті на 2027 рік. Це кошти, які мають працювати на українське військо, а не марнуватися на роздуті зарплати чиновників і відосики", — вважає Порошенко.

Як відомо, "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік усі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають іти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО — безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", — зазначає Порошенко.

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