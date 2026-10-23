Похищенную из Константиновки 10-летнюю Софию передали дяде в России, которого она никогда не видела. ФОТО
10-летнюю Софию, вывезенную российскими военными из Константиновки в Донецкой области, передали под опеку дяде, проживающему в России. До похищения девочка ни разу с ним не встречалась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитницу, представительницу инициативы Bring Kids Back Александру Дворецкую.
По ее словам, российские пропагандистские каналы опубликовали видео передачи ребенка родственнику, представив событие как счастливое воссоединение семьи. В сюжете использовали военную символику, а лица взрослых скрыли, сославшись на конфиденциальность.
Дворецкая считает, что возвращение девочки в Украину противоречило бы пропагандистскому сценарию, который российская сторона создала вокруг её похищения.
"Софию передают под опеку дяди, которого она при жизни до похищения не видела", — отметила правозащитница.
Она подчеркнула, что российская пропаганда продолжает использовать историю ребенка для распространения утверждений о якобы спасении детей Донбасса.
Что известно о похищении Софии
В июле 2026 года стало известно, что российские военные вывезли 10-летнюю девочку из Константиновки на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Российские СМИ тогда распространили видео о якобы спасении ребенка, проживавшего в подвале. Центр противодействия дезинформации сообщал, что Россия использует историю Софии в пропагандистских целях.
Впоследствии Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщил, что родственник девочки обратился за помощью в ее возвращении в Украину.
Несмотря на это, Софию передали под опеку родственнику на территории России. О ее возможном возвращении в Украину пока не сообщается.
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