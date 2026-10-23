Похищенную из Константиновки 10-летнюю Софию передали дяде в России, которого она никогда не видела. ФОТО

10-летнюю Софию, вывезенную российскими военными из Константиновки в Донецкой области, передали под опеку дяде, проживающему в России. До похищения девочка ни разу с ним не встречалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитницу, представительницу инициативы Bring Kids Back Александру Дворецкую.

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По ее словам, российские пропагандистские каналы опубликовали видео передачи ребенка родственнику, представив событие как счастливое воссоединение семьи. В сюжете использовали военную символику, а лица взрослых скрыли, сославшись на конфиденциальность.

Дворецкая считает, что возвращение девочки в Украину противоречило бы пропагандистскому сценарию, который российская сторона создала вокруг её похищения.

"Софию передают под опеку дяди, которого она при жизни до похищения не видела", — отметила правозащитница.

Она подчеркнула, что российская пропаганда продолжает использовать историю ребенка для распространения утверждений о якобы спасении детей Донбасса.













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Что известно о похищении Софии

В июле 2026 года стало известно, что российские военные вывезли 10-летнюю девочку из Константиновки на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Российские СМИ тогда распространили видео о якобы спасении ребенка, проживавшего в подвале. Центр противодействия дезинформации сообщал, что Россия использует историю Софии в пропагандистских целях.

Впоследствии Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщил, что родственник девочки обратился за помощью в ее возвращении в Украину.

Несмотря на это, Софию передали под опеку родственнику на территории России. О ее возможном возвращении в Украину пока не сообщается.

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