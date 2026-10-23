Викрадену з Костянтинівки 10-річну Софію передали дядькові в Росії, якого вона ніколи не бачила. ФОТО

Вивезену російськими військовими з Костянтинівки на Донеччині 10-річну Софію передали під опіку дядькові, який проживає в Росії. До викрадення дівчинка жодного разу з ним не зустрічалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисницю, представницю ініціативи Bring Kids Back Олександру Дворецьку.

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За її словами, російські пропагандистські канали опублікували відео передачі дитини родичу, представивши подію як щасливе возз'єднання сім'ї. У сюжеті використали військову символіку, а обличчя дорослих приховали, посилаючись на приватність.

Дворецька вважає, що повернення дівчинки в Україну суперечило б пропагандистському сценарію, який російська сторона створила навколо її викрадення.

"Софію передають під опіку дядька, якого вона за життя до викрадення не бачила", – зазначила правозахисниця.

Вона наголосила, що російська пропаганда продовжує використовувати історію дитини для поширення тверджень про нібито порятунок дітей Донбасу.













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Що відомо про викрадення Софії

У липні 2026 року стало відомо, що російські військові вивезли 10-річну дівчинку з Костянтинівки на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Російські медіа тоді поширили відео про нібито порятунок дитини, яка проживала в підвалі. Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія використовує історію Софії у пропагандистських цілях.

Згодом Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомив, що родич дівчинки звернувся по допомогу з її поверненням в Україну.

Попри це, Софію передали під опіку родичу на території Росії. Про її можливе повернення в Україну наразі не повідомляється.

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