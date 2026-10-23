Викрадену з Костянтинівки 10-річну Софію передали дядькові в Росії, якого вона ніколи не бачила. ФОТО
Вивезену російськими військовими з Костянтинівки на Донеччині 10-річну Софію передали під опіку дядькові, який проживає в Росії. До викрадення дівчинка жодного разу з ним не зустрічалася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисницю, представницю ініціативи Bring Kids Back Олександру Дворецьку.
За її словами, російські пропагандистські канали опублікували відео передачі дитини родичу, представивши подію як щасливе возз'єднання сім'ї. У сюжеті використали військову символіку, а обличчя дорослих приховали, посилаючись на приватність.
Дворецька вважає, що повернення дівчинки в Україну суперечило б пропагандистському сценарію, який російська сторона створила навколо її викрадення.
"Софію передають під опіку дядька, якого вона за життя до викрадення не бачила", – зазначила правозахисниця.
Вона наголосила, що російська пропаганда продовжує використовувати історію дитини для поширення тверджень про нібито порятунок дітей Донбасу.
Що відомо про викрадення Софії
У липні 2026 року стало відомо, що російські військові вивезли 10-річну дівчинку з Костянтинівки на тимчасово окуповану територію Донецької області.
Російські медіа тоді поширили відео про нібито порятунок дитини, яка проживала в підвалі. Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія використовує історію Софії у пропагандистських цілях.
Згодом Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомив, що родич дівчинки звернувся по допомогу з її поверненням в Україну.
Попри це, Софію передали під опіку родичу на території Росії. Про її можливе повернення в Україну наразі не повідомляється.
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