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Новости Распространение порнографии
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В Румынии задержали украинца, который заработал более 938 тысяч долларов на продаже детской порнографии. ФОТОРЕПОРТАЖ

36-летний житель Львова, который находился в международном розыске по подозрению в распространении детской порнографии, был задержан в Румынии.

По данным следствия, он администрировал около тысячи веб-ресурсов, благодаря которым получил более 938 тысяч долларов США.

Офис Генерального прокурора готовит документы для его экстрадиции в Украину, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, с начала 2025 года мужчина организовал продажу материалов детской порнографии через сеть платных сайтов. Доступ к запрещенному контенту предоставлялся за криптовалюту.

Общая сумма полученных средств составила 938 700 долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 14 октября 2025 года эквивалентно более 39 миллионам гривен.

В ходе обысков на его компьютере были обнаружены доказательства администрирования сайтов и продажи соответствующих материалов.

Мужчине сообщили о подозрении. Поскольку он скрывался от следствия, его объявили в международный розыск.

В августе 2026 года подозреваемого задержали в Румынии в городе Тимишоара. В настоящее время продолжается процедура его выдачи украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

Задержали администратора сети веб-ресурсов с детской порнографией
Задержали администратора сети веб-ресурсов с детской порнографией
Задержали администратора сети веб-ресурсов с детской порнографией

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