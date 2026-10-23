Судно затонуло у берегов Румынии. Его, вероятно, атаковал дрон: есть погибший и пропавшие без вести. ВИДЕО
У побережья Румынии в Черном море тонет коммерческое судно, которое, вероятно, подверглось атаке дрона.
Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел в 24 км от Констанцы. Экипаж подал сигнал SOS, после чего румынские власти начали операцию по спасению моряков. Девятерых из них спасли, трое пропали без вести, еще один погиб.
Представители Румынского морского управления заявили, что на борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.
"Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать вертолет для проведения воздушной спасательной операции невозможно. На данный момент спасательным судам удалось извлечь из воды девять живых человек и одно тело погибшего", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают поисковую операцию, чтобы найти и спасти трех других членов экипажа.
Что предшествовало?
- Ранее Европарламент призвал ЕС развернуть военно-морскую операцию в Черном море.
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