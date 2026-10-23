Судно затонуло біля Румунії. Його, ймовірно, атакував дрон: є загиблий та зниклі безвісти. ВIДЕО
Біля узбережжя Румунії в Чорному морі тоне комерційне судно, яке, ймовірно, було атаковано дроном.
Про це пише Digi24, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Це відбулося за 24 км від Констанци. Екіпаж передав сигнал SOS, після чого румунська влада розпочала операцію з порятунку моряків. Дев’ятьох із них врятували, троє зникли безвісти, ще один загинув.
Представники Румунського морського управління заявили, що на борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.
"Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт для проведення повітряної рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягти з води дев’ятьох живих людей і одне тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники продовжують пошукову операцію, щоб знайти й урятувати трьох інших членів екіпажу.
Що передувало?
- Раніше Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі.
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