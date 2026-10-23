Судно затонуло біля Румунії. Його, ймовірно, атакував дрон: є загиблий та зниклі безвісти. ВIДЕО

Біля узбережжя Румунії в Чорному морі тоне комерційне судно, яке, ймовірно, було атаковано дроном.

Про це пише Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Це відбулося за 24 км від Констанци. Екіпаж передав сигнал SOS, після чого румунська влада розпочала операцію з порятунку моряків. Дев’ятьох із них врятували, троє зникли безвісти, ще один загинув.

Представники Румунського морського управління заявили, що на борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

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"Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт для проведення повітряної рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягти з води дев’ятьох живих людей і одне тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують пошукову операцію, щоб знайти й урятувати трьох інших членів екіпажу.

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Що передувало?

Раніше Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі.

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