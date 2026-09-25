Посередники обговорюють перемир’я в Чорному морі із Росією, Україна чекає на відповідь, - Зеленський

Президент Зеленський сказав, що Україна очікує на відповідь Єгипту, Індії, Туреччини та країн Близького Сходу щодо пропозиції про дзеркальне припинення вогню в Чорному морі.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Єгипет, Індія, Туреччина та представники Близького Сходу. У мене були окремі розмови з керівництвом держав, а також МЗС мали зі своїми колегами в цих країнах перемовини. Це запит цих країн до нас. Це запит і наш також, щоб розблокувати Чорне море. Були пропозиції від країн, ми сказали: "давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі", щоб товари агропромислового комплексу могли безероблемно доставлятись у відповідні країни, а також в інші країни", - пояснив він.

За словами Зеленського, від цих держав Україна отримала позитив. Деякі зверталися зі своїм форматом, як це має бути.

"Ми зараз чекаємо відповіді від цих країн, які повинні були контактувати після нас, або паралельно, із російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали", - додав глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єгипет, Індія та Туреччина запропонували варіанти подолання блокади Чорного моря.

Лідер Туреччини Ердоган заявив, що Анакара активізує дипломатію для відновлення експорту зерна Чорним морем.

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