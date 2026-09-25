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Новини Обстріли України
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До зими Росія тільки ескалуватиме, якщо не буде тиску від партнерів, - Зеленський

Зеленський попередив про ескалацію з боку РФ до зими: потрібен тиск

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на РФ, оскільки до зими Москва може продовжити ескалацію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені. На місці загасили пожежу, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленськогго, від початку доби російські окупанти атакували 8 областей України.

"Одна людина загинула в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані на Сумщині та Миколаївщині.

Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру – через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

Читайте: Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) обстріл (37028)
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Топ коментарі
+11
Тиску на партнерів? А ти що зробив *******? Зі свою шворою до зими ,? Мішків напіздив грошей і за бугор їх по вивозив? А тепер партнери йому винні **** ти хрипата.
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25.09.2026 10:40 Відповісти
+6
Саме тривога за Україну взимку і не турбувала моноШоблу служок з стефанчуком і аброхамієм у Буковелі!
Усіх охлявших і дистрофічно виснажених служок з моноШобли у ВРУ, стефанчук з корнієнком і аброхамієм, з допомогою каліки-єрмка і татарова, вручну завантажили для вивезення у Буковель для їх оздоровлення!! Які там Укранці та Україна з московською війною, якщо стефанчук рятували з падєльніками, майже за дарма,(25-35%) власників банківських рахунків за кордоном!! Аброхамія може з верещук і пишним це засвідчити, поки ще, як свідки!
Слава Україні!!
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25.09.2026 10:44 Відповісти
+6
Зе ти же абещаль на ракеті полетіти на мацкву. Вже вересень закінчується.
Зелемський, Штілєрман, де, ***** ракєти?
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25.09.2026 10:49 Відповісти

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