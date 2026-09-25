До зими Росія тільки ескалуватиме, якщо не буде тиску від партнерів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на РФ, оскільки до зими Москва може продовжити ескалацію.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені. На місці загасили пожежу, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленськогго, від початку доби російські окупанти атакували 8 областей України.
"Одна людина загинула в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані на Сумщині та Миколаївщині.
Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру – через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.
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Усіх охлявших і дистрофічно виснажених служок з моноШобли у ВРУ, стефанчук з корнієнком і аброхамієм, з допомогою каліки-єрмка і татарова, вручну завантажили для вивезення у Буковель для їх оздоровлення!! Які там Укранці та Україна з московською війною, якщо стефанчук рятували з падєльніками, майже за дарма,(25-35%) власників банківських рахунків за кордоном!! Аброхамія може з верещук і пишним це засвідчити, поки ще, як свідки!
Слава Україні!!
Зелемський, Штілєрман, де, ***** ракєти?